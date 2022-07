Timisoara salbatica!

Balariile devin tot mai mari si coplesitoare pe trotuare, pe marginea strazilor si pe liniile de tramvai, creand imaginea unei Timisoare salbatice, la mijlocul anului 2022, in 12 iulie.Bulevardul 16 Decembrie 1989 (foto-video) in scurt timp va fi cuprins de buruieni, in totalitate. Oricum sunt mari pana la brau, au peste un metru inaltime. Intr-o saptamana vor fi cat omul. Ne vom putea ascunde intre ele.La sfarsitul lunii iunie, ZIUA de Vest a mai atras atentia asupra acestor ierburi ... citeste toata stirea