Timisoara se claseaza in topul celor mai accesibile 5 destinatii europene, alaturi de Tallinn (Estonia), Cracovia (Polonia), Budapesta (Ungaria) si Tbilisi (Georgia).Concluzia rezulta dintr-un raport al Accor, bazat pe o cercetare realizata in randul a 8.000 de calatori din sapte tari europene.Peste jumatate dintre acestia (54%) cred ca vor avea mai multi bani de cheltuit pentru calatorii in 2024 decat in 2023, fata de doar 11% care spun ca vor avea mai putini bani de cheltuit.Polonezii ... citește toată știrea