Timisoara si Buzias - destinatiile anului 2022, votati-le!

Asociatia pentru Promovarea si Dezvoltarea Turismului in judetul Timis a nominalizat orasele Timisoara si Buzias ca Destinatii ale Anului 2022 la categoriile City Break, respectiv Localitati Turistice.Nominalizarile au fost facute in cadrul campaniei nationale de promovare Destinatia Anului 2022 in Romania sustinuta de Alianta pentru Turism Romania, Ministerul Antreprenoriatului Turismului si Prima TV.Campania cuprinde 3 etape: nominalizari pentru Finala Regionala (24 Februarie 2022 - 10 ... citeste toata stirea