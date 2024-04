Timisoara va avea 21 noi statii de alimentare a vehiculelor electrice

Un numar total de 21 de noi statii de alimentare a automobilelor electrice vor fi amplasate in mai multe puncte din Timisoara. Municipalitatea a lansat licitatia pentru executia si instalarea acestora.Administratia orasului a amplasat deja in oras 16 statii de incarcare pentru masini electrice, care functioneaza din data de 9 septembrie 2022. In anul 2023, au fost vanduti, prin statiile de incarcare pentru masini electrice, aproape 1.300.000 Kwh, in valoare de peste 1.400.000 de lei.In ... citește toată știrea