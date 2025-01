Timisoara va avea centura completa. S-a semnat contractul pentru Varianta de Ocolire Vest

A fost semnat astazi, la Timisoara, de directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, si de Nurettin Akdeniz, reprezentant legal al constructorului, contractul de proiectare si executie pentru Vrianta de Ocolire Timisoara Vest. Constructorul VO Timisoara Vest, in lungime de aproximativ 13,90 km, cu 2 benzi pe fiecare sens, este Nurol INSAAT VE Ticaret AS. Evenimentul a avut loc in prezenta ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu - care a precizat ca este vorba de un proiect la care tine ... citește toată știrea