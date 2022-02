Timisoara Verde, un nou proiect de ecologizare. Apel pentru voluntari

Fundatia Judeteana pentru Tineret Timis lanseaza proiectul "Timisoara Verde". Se doreste aducerea unei schimbari in comportamentul timisorenilor cu privire la colectarea selectiva a deseurilor, intretinerea si pastrarea spatiului urban curat."Ideea si necesitatea proiectului au aparut dupa ce FITT a observat un grad ridicat de implicare in randul tinerilor la alte actiuni de ecologizare derulate in 2021, impreuna cu Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Deseuri Timis (ADID)", spun ... citeste toata stirea