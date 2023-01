Timisoara, Veszprem si Elefsina au preluat, la Atena, stafeta Capitalei Culturale Europene - 2023

Esch-sur-Alzette (Luxemburg), Kaunas (Lituania) si Novi Sad (Serbia), cele trei Capitale Culturale Europene in 2022, au predat oficial prestigiosul titlu oraselor Timisoara, Veszprem-Balaton (Ungaria) si Elefsina (Grecia) - Capitalele Europene ale Culturii in 2023.Schimbul de stafeta intre fostele si viitoarele Capitale Culturale Europene a avut loc in cadrul unei ceremonii desfasurate la Muzeul Acropole din Atena, in prezenta vicepresedintele Comisiei Europene, grecul Margaritis Schinas. ... citeste toata stirea