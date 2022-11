Timisorean acuzat ca a cumparat telefoane de pe internet cu ordine de plata fictive

Politistii din Timisoara au pus in executare un mandat de aducere a unui barbat in varsta de 30 de ani, banuit de inselaciune si delapidare in forma continuata, cauzand un prejudiciu total in valoare de aproximativ 70.000 lei in municipiile Timisoara si Arad.Biroul de presa al Politiei Timis a anuntat, miercuri, ca barbatul a fost retinut pentru 24 de ore in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva, urmand sa fie prezentat magistratilor pentru dispunerea unei masuri preventive.In fapt, in ... citeste toata stirea