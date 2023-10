O femeie din Timisoara a fost arestata preventiv pentru inselatorie si santaj, dupa ce a convins un barbat sa ii dea, pretinzand ca tatal sau e grav bolnav si apoi ca este o femeie de afaceri influenta, peste 100.000 de euro. Cu banii obtinuti, femeia a plecat, de fapt, in vacanta, in Republica Dominicana, alaturi de sotul sau.Potrivit unui comunicat de presa transmis, luni, de Parchetul de pe langa Judecatoria Timisoara, femeia a abordat un barbat pe aplicatia Messenger, in februarie 2022, ... citeste toata stirea