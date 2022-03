Ioana Marascu s-a nascut sub o stea norocoasa. A cochetat cu artele spectacolului inca din liceu, iar acum este studenta la Bucuresti. Daca unele actrite asteapta o viata sa intre pe un platou de filmare, Ioana a fost deja curtata pentru roluri intr-un film romanesc ("Visul", in regia lui Catalin Saizescu) si unul american (rolul Tatiana in "The Bouncer", in regia lui ... citeste toata stirea