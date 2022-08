Timisoreanul Iosif Novak, primul inotator al Romaniei la Jocurile Olimpice - la Helsinki 1952

Iosif Novak FOTO DruckeriaPe actualul teritoriu al Timisoarei, in Freidorf, s-a nascut, in urma cu aproape o suta de ani, prima vedeta mondiala a natatiei, Johnny Weissmuller, cvintuplu campion olimpic pentru Statele Unite. In acelasi cartier se nastea, ceva mai tarziu, la 16 august 1922, Iosif Novak, primul inotator al Romaniei la Jocurile Olimpice, scriu cei de la Muzeul National al Banatului pe pagina oficiala de Facebook.Iosif Novak (1922 - 1995), a fost primul inotator al Romaniei la ... citeste toata stirea