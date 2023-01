Timisoreni, atentie cum scapati de brazi! Sunt deschise patru centre de colectare dedicate

Craciunul a trecut, iar acum Primaria Timisoara ii informeaza pe cetateni ca pot scapa ecologic de brazii cumparati cu ocazia sarbatorilor. Ca in fiecare an, in oras vor fi deschise patru centre de colectare"Primaria Municipiului Timisoara ii roaga pe timisoreni sa se debaraseze de brazii de Craciun doar la unul dintre cele patru centre de colectare din oras. Punctele de colectare sunt: Calea Torontalului, nr 94, Calea Mosnitei, nr 2-4, Str. A. ... citeste toata stirea