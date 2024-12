Timisoreni tinuti zeci de minute la coada, in frig. Digitalizarea era in pauza. FOTO

Vrand-nevrand, sute de locuitori ai Timisoarei au putut (re)trai vremurile socialismului optzecist, adica au avut ocazia sa stea la coada, in frig, pe splaiul Nicolae Titulescu, in fata sediului TimPark, pentru a abonamentele necesare pentru 2025. Timpul de asteptare medie era, luni, 30 decembrie, de o ora si jumatate afara, la zero grade Celsius, temperatura resimtita ca negativa, din cauza cetii, plus cel putin inca o jumatate de ora inauntru.Ce-ar fi fost de facut? Desigur, sa incerci sa ... citește toată știrea