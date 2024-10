Timisorenii, asteptati la miuta din cartier. Turneu de fotbal de strada

In cadrul proiectului "Timisoara Miutelor - construirea identitatii culturale prin sport" va avea loc primul turneu de fotbal de strada din Timisoara. Evenimentul, care isi propune sa readuca la viata unul dintre cele mai dragi jocuri ale copilariei - miuta, va avea loc in luna noiembrie 2024 si va include trei etape desfasurate in diferite locatii din oras.- Etapa de calificare Iulius Town: 1-3 noiembrie, se va juca in piateta Family Plaza- Etapa de calificare Shopping City: 8-10 noiembrie, ... citește toată știrea