Timisorenii, asteptati la Varset, la "Festivalul Culesului de Struguri"

Se apropie cu pasi repezi unul dintre cele mai importante festivaluri ale toamnei din Banat, eveniment la care, potrivit organizatorilor, anul trecut au participat peste 200.000 de vizitatori dintre care 30.000 au fost romani.Zilele Culesului de Struguri - Varset, "Festivalul Culesului de Struguri", sau cum o numesc varsetenii in mod popular, "Balul Strugurilor", este cel mai mare, cel mai vechi si cel mai vizitat eveniment turistic din aceasta zona.Ca in fiecare an, Festivalul Strugurilor de ... citește toată știrea