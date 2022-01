Timisorenii au fost generosi cu bolnavii internati la clinica de oncologie. Autoritatile locale, in continuare incompetente

Zeci de timisoreni au sarbatorit Unirea Principatelor dand dovada de generozitate fata de bolnavii internati la clinica de oncologie a Spitalului Municipal. Oamenii au donat paturi si pilote pentru a-i ajuta pe semenii lor care indura frigul in saloanele slab incalzite ale unitatii medicale.In actiune s-a implicat si Mitropolia Banatului, care a donat paturi electrice cu geometrie variabila, plapumi si perne noi."Sunt oameni care stau luni de zile in pat si nu pot sa mearga la baie. Am ... citeste toata stirea