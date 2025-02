Timisorenii, buni contribuabili inca de la inceput de an

Contribuabilii au in vedere reducerea de 10% pentru plata anticipata a taxelor si impozitelor locale, in ianuarie fiind inregistrate aproape 45.000 de plati la Directia Fiscala a Municipiului Timisoara (DFMT). Astfel, in perioada 16-31 ianuarie, taxele locale au fost achitate de 43.098 de persoane fizice si 1.323 de persoane juridice.Pana la 31 ianuarie, persoanele fizice au achitat dari in valoare totala de peste 17 milioane de lei, o suma similara celei din anul trecut. In schimb, firmele ... citește toată știrea