Aproape 100 de strazi din Timisoara trec sau au trecut prin operatiuni de reabilitare a canalizarii si a alimentarii cu apa. Un total de 50 de strazi din oras se afla in diferite stadii de reabilitare a canalizarii si alimentarii cu apa, in timp ce alte 42 au acum presiune mai buna la apa, dupa ce lucrarile au fost finalizate.Proiectul este in derulare, fiind realizat de catre societatea Aquatim, iar in prezent se lucreaza pe inca 21 de strazi din tot orasul, pe unele dintre ele interventiile ... citeste toata stirea