Timisorenii din zona Clabucet isi demoleaza singuri garajele

In locul garajelor, municipalitatea va amenaja spatii verzi noi, va planta copaci de talie mare si va realiza in jur de 80 de locuri de parcare."In august, terenul unde se afla acestea a fost declarat de interes local, tocmai pentru a investi in el si a-l reda intregii comunitati. I-am notificat pe cetateni imediat, le-am cerut sa elibereze spatiul si sa-si demoleze garajele. Un lucru imbucurator este ca foarte multi s-au conformat deja si le multumesc pentru asta! Speram sa se conformeze cu ... citeste toata stirea