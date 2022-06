Timisorenii isi pot vota proiectele preferate care sa fie finantate din bugetul participativ al primariei

In cursa pentru banii alocati prin bugetul participativ au fost depuse 113 propuneri de proiecte, care acopera toate domeniile si intreg orasul, de la proiecte mari de infrastructura, reparare alei, acces velo, amenajare parcari, la amenajare spatii verzi, locuri de joaca, terenuri de sport.Dintre acestea, doar 53 au intrat in cursa."De astazi se poate vota pentru bugetul participativ, avem peste 50 de proiecte eligibile, idei din partea cetatenilor. Deocamdata am promis ca cel putin trei ... citeste toata stirea