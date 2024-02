In timp ce Primaria Timisoara a anuntat, in decembrie 2023, finalizarea implementarii proiectului de reabilitare a liniilor de tramvai si modernizare a tramelor stradale pe Calea Bogdanestilor, linia 5, realitatea din teren arata ca mijloacele de transport public nu vor trece prea curand pe acolo.Tramvaiele care ar circula pe linia 5 nu ar avea, practic, cum sa intoarca, pentru ca nu exista bucla de intoarcere. O confirma conslierul local Roxana Iliescu: "Nici in Calea Bogdanestilor lucrurile ... citeste toata stirea