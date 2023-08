Timisoara e unul din singurele doua municipii mari care au depasit pragul de 1.000 de vehicule inscrise in Programul Rabla Local, a anuntat cu bucurie primaria. Cei care se inscriu in program primesc 3.000 de lei pentru casare, 600 de la primarie si 2.400 de la Fondul de Mediu. Timisorenii care doresc sa isi scoata din circulatie masina veche si poluanta se mai pot inscrie in program pana la 31 august, ora 16:30.Primaria Timisoara a alocat buget pentru 4.700 de vehicule, iar stimulentul ... citeste toata stirea