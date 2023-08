In cele doua zile de la debutul Programului Rabla Local, la Timisoara nu s-au ocupat nici un sfert din locurile totale disponibile pentru casarea vehiculelor mai vechi de 15 ani, cu sprijin de la bugetul local. In aplicatia lansata de Administratia Fondului de Mediu s-au inscris pana acum 750 de persoane care doresc sa aplice pentru primirea la schimb cu casarea vehiculelor a sumei de 3000 de lei. In total, sunt disponibile 4700 de "locuri", atat permite bugetul stabilit de primarie pentru ... citeste toata stirea