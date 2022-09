Timisorenii se plang ca ingheata in case! Cand va da drumul Colterm la incalzire?

In Timisoara, au fost doua nopti cu temperature de sub 10 grade, iar cetatenii se plang ca deja este frig in apartamente. Colterm ar trebui sa dea drumul la incalzire, daca temperaturile medii sunt 10 grade sau sub 10 grade, trei nopti consecutive.Conform hotararii nr. 337 din 16 mai 2018, privind modificarea articolului nr. 117, din regulamentul pentru furnizarea si utilizarea energiei termice, aprobat prin HG nr. 425 din 1994, inceperea perioadei de incalzire pentru consumatorii de tip ... citeste toata stirea