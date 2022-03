Timisorenii se vor putea debarasa de baterii si acumulatori in mai multe puncte de colectare

Primaria Timisoara anunta ca urmeaza sa semneze un contract cu Asociatia ECOTIC pentru amplasarea mai multor puncte de colectare a bateriilor si acumulatorilor portabili in municipiu. Timisorenii vor putea, astfel, sa se dabarese gratuit de "DEEE-uri". Pana atunci, trebuie ca si consilierii locali sa isi dea acordul, proiectul urmand sa ajunga in curand in plen."Pentru atingerea unui nivel ridicat de colectare separata a deseurilor din echipamente electrice si electronice (DEEE), Primaria ... citeste toata stirea