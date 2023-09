Fundatia FLIGHT vine cu un nou proiect menit sa ii faca pe timisoreni sa isi exprime opinia legata de oras."Shine Your Light" proiectul - al carui titlu este inspirat de sloganul acestui an, in care Timisoara este Capitala Europeana a Culturii - isi propune sa vina in completarea Programului Cultural Timisoara 2023, prin cucerirea spatiului public si incurajarea reflectiei si a dialogului cu cetatenii.Fundatia FLIGHT le-a incredintat lui Alexandru Sumalan, un artist emergent, creator de ... citeste toata stirea