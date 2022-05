Timisorenii vor avea presiunea scazuta la apa calda, dupa furtuna de azi-noapte

Colterm a atentionat ca, avand in vedere fenomenele meteo extreme inregistrate azi-noapte in Timisoara, respectiv furtuna puternica urmata de ploaie abundenta si grindina, mai multe puncte termice din oras au avut de suferit.Ca urmare a inundarii canalelor termice furnizarea apei calde de consum se va face, in cursul zilei de azi, 26 mai 2022, la parametrii redusi.Vor fi afectati consumatorii arondati punctelor termice Vulturilor, PT 98, 85, 82, 89, 63 si Corbului, respectiv abonatii care ... citeste toata stirea