Timisul a decis ca vacanta elevilor sa fie in ultima saptamana din luna februarie

Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat, luni, ca 30 de judete au decis ca vacanta din luna februarie sa fie in ultima saptamana, zece judete, in cea de-a treia saptamana, iar pentru elevii din Bucuresti si Suceava aceasta vacanta va fi in cea de-a doua saptamana din februarie.Cimpeanu a anuntat, luni, intr-o conferinta de presa, ca a fost stabilita pozitionarea vacantei din luna februarie."A fost stabilita pozitionarea vacantei mobile din luna februarie in intreg sistemul national ... citeste toata stirea