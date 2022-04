Timisul a fost desemnat sa organizeze olimpiadele de arte. 1.200 de elevi din tara vor da examene, la Timisoara

Judetul Timis a fost desemnat de catre Ministerul Educatiei, pentru organizarea si desfasurarea la Timisoara, in perioada 18 - 30 aprilie 2022, a 4 olimpiade nationale de excelenta, repere ale unui inalt invatamant artistic.Prof.dr. Dan Aurel Bacila, inspector arte, in cadrul Inspectoratului Scolar Judetean Timis, a explicat ca se astepta ca sa ajunga in Timisoara un numar de peste 1.200 de elevi care vor da examene la urmatoarele discipline Interpretare Vocala, Instrumentala si Studii ... citeste toata stirea