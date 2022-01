Timisul are de vineri un nou prefect

Vineri, in cadrul unei ceremonii online, Mihai Ritivoiu a depus juramantul pe postul de prefect de Timis. El a fost nominalizat de PSD pentru post, in urma cu o luna. Locul de prefect de Timis era liber de jumatate de an, dupa ce Zoltan Nemeth a fost eliberat din functie.El s-a declarat onorat de pozitia pe care o va ocupa si ca va reprezenta cu succes mandatul dat de cei de la PSD."Numirea de azi ma onoreaza, dar si responsabilizeaza. De un an de zile pozitia de prefect e din nou una ... citeste toata stirea