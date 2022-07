Un barbat de 53 de ani a sfarsit inecat in apele Timis. Tragedia s-a petrecut luni, 4 iulie, in jurul orei 20.50, in zona Insulei Cotu Mic, pe partea cu OMV.Acesta a intrat in rau pentru a se racori, dar la un moment dat nu a mai iesit de sub apa. Cei care se aflau in apropiere au intrat dupa el, dar l-au scos fara suflare din Timis.Manevrele de resuscitare ale medicilor sositi la fata locului au fost de prisos, barbatul ... citeste toata stirea