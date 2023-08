Directia de Prestari Servicii din cadrul Consiliului Judetean Timis, prin Compartimentul Salvamont, face primii pasi pentru dezvoltarea serviciilor si traseelor turistice din zona de Est a Timisului. In acest moment se fac demersuri pentru aderarea la Asociatia Nationala a Salvatorilor Montani din Romania, dar si pentru incheierea unor contracte de voluntariat cu persoane cu experienta in astfel de interventii. Se are in vedere si dotarea cu echipamente specifice si identificarea si omologarea ... citeste toata stirea