Timisul va deveni Regiune Gastronomica Europeana in 2028

Consilierii judeteni din Timis au aprobat incheierea acordului de parteneriat pentru formarea comitetului regional al partilor interesate din regiunea Banat. Consiliul Judetean Timis ii are, acum, ca parteneri, pe: Asociatia pentru Promovarea si Dezvoltarea Turismului in Timis (APDT Timis); Universitatea de Stiintele Vietii "Regele Mihai I al Romaniei" Timisoara; Asociatia Horetim; Asociatia "Produs in Banat"; Asociatia "My Banat"; Asociatia "Degustaria"; International Institute of Gastronomy, ... citește toată știrea