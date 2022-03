Timpark, coplesit de numarul mare de cereri pentru abonamente. Se amana aplicarea sanctiunilor in zonele rezidentiale

Noul sistem de parcare din Timisoara intra in vigoare de la inceputul lunii viitoare, ceea ce a dus la o avalansa de solicitari pentru eliberarea abonamentelor, in principal a celor tip rezidential. Serviciul Public pentru Administrarea Parcarilor din Municipiul Timisoara -Timpark este coplesit de numarul mare de cereri si nu va reusi sa elibereze in timp util toate abonamentele. Astfel, reprezentantii primariei anunta ca in perioada 1 - 22 aprilie 2022 proprietarii autovehiculelor ce parcheaza ... citeste toata stirea