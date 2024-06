Timsoara, locul 3 in topul prosperitatii oraselor din tara!

Cluj Napoca, Bucuresti si Sibiu conduc topul performantei urbane in Romania, conform CITY INDEX. Brasov si Timisoara completeaza primele cinci locuri, urmate de Iasi, Oradea, Targu Mures, Alba Iulia si Constanta.Analiza CITY INDEX dezvaluie o concentrare semnificativa a oraselor performante in arcul carpatic. Din primele zece locuri, sapte sunt situate in interiorul acestei regiuni geografice, in timp ce orasele mai putin performante sunt exclusiv in afara arcului carpatic. In plus, singurul ... citește toată știrea