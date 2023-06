In perioada 30 iunie - 9 iulie, inclusiv in zilele de sambata si duminica, candidatii care doresc sa urmeze programele de studii universitare de licenta organizate de Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza" pot depune cererea de inscriere la concurs.Cererea tip se transmite exclusiv in format electronic la adresa de e-mail a unitatii de recrutare insotita, dupa caz, de consimtamantul privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar de catre unitatea de recrutare.Recrutarea ... citeste toata stirea