Tinerii timisoreni care primesc terenuri pe in zona Ovidiu Balea vor avea si retele de utilitati

Consilierii locali din Timisoara vor vota, in curand, un proiect pentru "viabilizarea zonei rezidentiale Ovidiu Balea", transmit reprezentantii primariei. Vorbim de zona care include cele 128 de terenuri care vor fi date gratuit tinerilor intre 18 si 35 de ani, pe Legea 15/2003, pentru construirea de locuinte proprietate personala. Primaria doreste, acum, sa traga si utilitatile in viitoare zona rezidentiala."Terenul este situat in cartierul Mehala, fiind delimitat de strazile Lt. Ovidiu ... citeste toata stirea