Tinerii voluntari de la Acasa in Banat au in plan sa salveze CASA 33 - Baba Nuti din Gataia Timis. In Gataia, toata lumea o stie pe doamna Elena Ion, sau "Baba Nuti", cum i se spune.Este o batrana de 83 de ani care a trecut prin multe. Are grija de fiica ei, de 60 de ani, care avut probleme de sanatate toata viata si impreuna locuiesc intr-o casa foarte mica, pe vremuri doar un grajd, transformat in locuinta dupa ce casa batraneasca din curte s-a daramat.Voluntarii Acasa in Banat au ajuns ... citeste toata stirea