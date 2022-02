Tipetele unei angajate dintr-un supermarket din Timisoara care au provocat goana nebuna a unui jandarm printre blocurile din Calea Sagului

TIMISOARA. Un barbat a intrat intr-un supermarket din Timisoara, a luat mai multe produse si a iesit din magazin fara sa plateasca, insa una dintre angajate l-a observat si a dat alarma.Totul s-a intamplat joi in jurul orei 19.00 intr-un supermarket din Calea Sagului.In magazin se afla si un jandarm al Gruparii Mobile Timisoara, care era in timpul liber si isi facea cumparaturile. Barbatul a auzit tipetele angajatei care incerca sa opreasca hotul, si-a lasat cosul si a pornit in urmarirea ... citeste toata stirea