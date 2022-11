"'Tis the season to be ECO". Pregateste-te de sarbatori, recicland si castigand premii de la Iulius Town!

In acest an, de sarbatori, suntem mai atenti la cei dragi, mai empatici cu tot ce ne inconjoara si mai responsabili cu mediul. Pana pe 11 decembrie 2022, poti sa aduci cu tine hartie, carti sau caiete uzate, iar in schimb primesti premii, pentru ca "'Tis the season to be ECO".Sustenabilitatea, eco-friendly, responsabilitatea ecologica, protectia mediului, zero waste sunt actiuni cu impact real, pe care oricare dintre noi le poate implementa in stilul sau de viata. De sarbatori, te invitam sa ... citeste toata stirea