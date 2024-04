Titu Birceanu, demisia!

Titu Birceanu este fostul magistrat, pensionat in urma cu doi ani, care detine (culmea!) in prezent, pozitia de presedinte al Biroului Electoral Timisoara pentru alegerile locale din 2024. Ciudat este faptul ca acum patru ani, in 2020, tot el era presedintele BET, dar Doamne, cat noroc pe el! Legea spune ca aceste functii se obtin prin tragere la sorti! Cat noroc pe capul sau sa fi fost din nou ales, el care i-a confirmat dreptul de a fi primar lui Domin Fritz, in 2020, in urma judecarii unor ... citește toată știrea