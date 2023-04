Fundatia Pentru Voi Timisoara organizeaza a XV-a editie a Galei Pentru Voi, principalul eveniment de strangere de fonduri pentru persoane cu dizabilitati intelectuale din Timisoara.In acest an, in care Timisoara este Capitala Culturala Europeana, Gala va prezenta spectacolul "Patrimoniul sub reflectoare Pentru Voi", care va avea loc marti, 2 mai 2023, ora 18.00, la sala Capitol din Timisoara."Va invitam, cu mare drag, sa va alaturati sponsorilor evenimentului, cu multumiri pentru sprijinul ... citeste toata stirea