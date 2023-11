In luna decembrie, incheiem cu bucurie un an memorabil: Timisoara - Capitala Europeana a Culturii in 2023. Vor avea loc un festival de film, de spectacole, concerte si expozitii ce pun in lumina reflectoarelor diversitatea si creativitatea care au caracterizat intregul an 2023.Momentul mult asteptat al lunii, evenimentul "Timisoara 2023 la nesfarsit" va marca incheierea programului Timisoara 2023 - Capitala Europeana a Culturii printr-un show de zile mari desfasurat timp de 3 zile.Piata ... citeste toata stirea