Muzeul Apei din Timisoara se va deschide curand publicului larg. Prima uzina de apa a Timisoarei revine in viata comunitatii, in urma unui amplu program de interventie si reabilitare, realizat de compania de apa, Aquatim.Fundatia Aquatim, al carei unic membru fondator este Aquatim SA, continua acest demers prin proiectul Muzeul Apei - racord la reteaua culturala a Timisoarei, ce face parte din Programul cultural national "Timisoara - Capitala Europeana a Culturii in anul 2023", finantat prin ... citeste toata stirea