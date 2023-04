Muzeul Bibliei de la Timisoara se va redeschide, in data de 24 aprilie, si va tine pana in 28 aprilie, la Centrul Reformat Noul Mileniu.Proiect finantat de Consiliul Judetean Timis, in cadrul amplului program Timisoara 2023."Expozitia va cuprinde peste 1.000 de exemplare din diferite limbi si perioade istorice", spune Ionel Tutac, fondatorul Muzeului Bibliei din Romania.Rolul Bibliei in formarea civilizatiei si dezvoltarea culturii europene a fost unul esential. Despre contributia Bibliei ... citeste toata stirea