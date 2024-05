Toaca, sunetul bisericilor si manastirilor in perioada Pastelui. "Trebuie sa ai si urcehe muzicala"

Toaca, o bucata de lemn, lunga de doi-trei metri si lata de 20-30 de centimetri, este unul din instrumenele muzicale (alaturi de clopote) acceptate de biserica ortodoxa. Este lovita cu doua ciocanele de lemn, intr-un anumit ritm, pentru a de veste enoriasilor ca incep sfintele slujbe. Ea a fost utilizata in trecut doar in manastiri, dar acum se utilizeaza si in curtile bisericilor."Traditia batutului de toaca este foarte veche. Se bate toaca la fiecare inceput de slujba. Simbolizeaza chemarea ... citește toată știrea