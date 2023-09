Festivalul International Lugoj Clasic, o manifestare devenita traditie in municipiul de pe Timis, ajuns la editia a VIII-a, va debuta in acest an joi, 28 septembrie, de la ora 19.30, la Catedrala Greco-Catolica "Coborarea Sfantului Spirit".In deschidere va fi interpretarea lucrarii vocale-simfonice "Stabat mater", a compozitorului italian Giovanni Battista Pergolesi, considerat unul dintre cele mai importante imnuri ale Bisericii Romano-Catolice, creat in secolul al XIII-lea, ce surprinde ... citeste toata stirea