Toate drumurile spre oras vor fi legate la centura

Gata cu traficul greu dintr-un oras al judetului Timis! Se lucreaza intens la varianta de ocolire a orasului Deta, in fapt fiind vorba de a doua centura a orasului.Aceasta are o lungime de 2,8 kilometri si va face conexiunea intre Deta si Timisoara, Ghilad, Ciacova, Banloc si Foeni, avand legatura si cu cealalta varianta de ocolire. In felul acesta, toate drumurile care vin spre Deta vor fi conectate la centura, eliminandu-se astfel traficul greu din oras."Lucrarile avanseaza foarte repede si ... citește toată știrea