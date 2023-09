In data de 27 octombrie, de la ora 18.30, Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis organizeaza mult asteptatul eveniment, Topul Firmelor din judetul Timis - Gala Excelentei in Afaceri, totodata marcand a 30-a aniversare a acestei indragitei manifestari traditionale."Daca vrei sa fii cel mai bun, trebuie sa-ti cunosti concurenta. Participa la Topul Firmelor si vezi unde te situezi in ierarhia afacerilor! Podiumul asteapta numele companiei tale! Vei fi acolo?", ... citeste toata stirea