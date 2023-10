Centrul Regional de Afaceri al CCIA Timis va gazdui, in 27 octombrie, cea de-a XXX-a editie aniversara a GALEI EXCELENTEI IN AFACERI - TOPUL FIRMELOR DIN JUDETUL TIMIS, desfasurata sub sloganul: "TOP 30 - Impreuna pentru afaceri de succes".Simbol al elitei afacerilor timisene, momentul este marcat de intreg sistemul cameral din Romania ca fiind cel mai important eveniment de business care celebreaza excelenta in afaceri.Realizat pe baza unei metodologii unice si unitare la nivel national si ... citeste toata stirea